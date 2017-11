Geert Mak neemt Cultuurprijs in ontvangst

Het Cultuurfonds kent de oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling die belangrijk werk heeft verricht op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 75.000 euro verbonden.

Met name Maks boeken Hoe God verdween uit Jorwerd, De eeuw van mijn vader en In Europa sloegen enorm aan. Hij mengde daarin de grote geschiedenis met de geschiedenissen van gewone mensen. De eeuw van mijn vader uit 1999 werd het allerbeste verkocht. Maks laatst verschenen boek, De levens van Jan Six uit 2016, is volgens het fonds 'een belangrijke mijlpaal in zijn oeuvre en de directe aanleiding tot het toekennen van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs.' Het goed ontvangen boek vertelt het verhaal van de bekende Amsterdamse patriciërsfamilie door vier eeuwen heen.