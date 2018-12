Geert Wilders te gast bij Jensen

Jensen liet gisteren op Twitter weten dat Wilders, die vrijwel nooit te zien op tv is, te gast is in zijn talkshow. 'Hoor net dat Geert Wilders langskomt in JENSEN. Super! Veel te bespreken’, kondigde hij aan.



Het is bijzonder dat Wilders is ingegaan op het verzoek van Jensen, want de politicus gaat bewust niet in op soortgelijke uitnodigingen. Hij is van mening dat de verzoeken die hij krijgt veelal van linkse media zijn. En daar zit Wilders niet op te wachten.



De volgers van Jensen reageren enthousiast op de aankondiging. ‘Te gek, dit zet ik in mijn agenda. Wil het niet missen’ en ‘Goed gedaan, ben benieuwd!’, luiden enkele reacties. Toch worden er ook sneren uitgedeeld aan de presentator. ‘Ja met die 100.000 kijkers moet je toch iets doen’ of ‘Nou, dan ga ik in ieder geval niet kijken.’