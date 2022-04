Geertjan maakte de film over Van Gaal: ‘Louis is een magneet, hij vraagt al je energie’

Maandag ging de film Louis in première die vanaf donderdag voor iedereen te zien is in de bioscopen. Een film over het leven van bondscoach Louis van Gaal. Voor documentairemaker Geertjan Lassche uit Rouveen was het een droom, maar ook een enorm avontuur. Hoe kwam Lassche zo dichtbij?