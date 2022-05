Geestelijke aftakeling van een kleurrijke vrouw

Wilfred Genee: 'Verstandi­ger om even niks te zeggen over VI’

Wilfred Genee vindt het ‘verstandiger om even niks te zeggen’ over het stoppen van het tv-programma Vandaag Inside. Dat zegt de 54-jarige presentator in zijn radioprogramma The friday move op BNR. ,,Het heeft op dit moment niet zo veel zin om in emoties te reageren”, aldus Genee.

18:00