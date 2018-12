Gehandicapten doen programmapitch bij KRO-NCRV

Alle redacteuren en de presentator, Marc de Hond, hebben een beperking en willen aantonen dat dit geen belemmering hoeft te zijn om in Hilversum te werken. Het initiatief komt voort uit een Twitter-discussie die NOS-nieuwslezer Matijn Nijhuis eerder dit jaar startte over het gebrek aan mensen met een handicap in de media. Twitter ontplofte van de steunbetuigingen, wat KRO-NCRV inspireerde om dit project te initiëren. De AngstBaas werd gemaakt in samenwerking met No Limits Network, een online-platform van KRO-NCRV voor mensen met een beperking.

In het programma De AngstBaas worden deelnemers uitgedaagd uit hun comfortzone te treden. Zij moeten een bepaald obstakel in hun leven proberen te overwinnen, zoals mensen met een beperking dat ook elke dag moeten. In de pilot gaat het om iemand die een grote angst heeft voor honden. De makers hopen dat de NPO het programma een plek wil bieden.

Het makersteam van De AngstBaas bestaat onder meer uit iemand die blind is, iemand die last heeft van spasmen, een redacteur met een gehoorbeperking en een regisseur die in een rolstoel zit. Zij gaan hun programma deze week pitchen bij de NPO.