Gehavende Yolanthe naar de eerste hulp en Loiza gaat voor schaarse outfit

YouTuber Dylan Haegens na uitstel eindelijk getrouwd

YouTuber Dylan Haegens is na drie jaar eindelijk getrouwd met zijn vriendin Marit. De twee, die in 2020 hun bruiloft uitstelden vanwege de toen geldende coronaregels, zijn gisteren in het huwelijksbootje gestapt. ‘Holy shit wat een feestje’, schreef de 29-jarige Haegens de dag erna in zijn Instagram Stories bij een foto vanuit het huwelijksbed.

11 oktober