Gemengde reacties op ‘Najib Amhalia’ in TV Kantine, ‘Tim Hofman’ houdt gemoederen bezig

In de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen van de TV Kantine krijgt de kijker eindelijk antwoord op de vraag die de gemoederen al een tijdje bezighoudt, namelijk wie er toch schuilgaat achter de persiflage van kroonprinses Amalia. Het blijkt cabaretier Najib Amhali te zijn. Het échte mysterie van de avond gaat echter over iemand anders: wie speelt toch de rol van Tim Hofman?

Meteen in de eerste aflevering van het twaalfde seizoen al hoog bezoek in de TV Kantine: Ivo Niehe (Carlo Boszhard) mocht in deze Oranje-special op de thee bij koningspaar Willem-Alexander (Frits Huffnagel) en Máxima (Elise Schaap). Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver nam de rol van prinses Beatrix voor haar rekening.

Het koninklijke gezin leek zich juist op te maken voor een vakantie (een verwijzing naar de veelbesproken trip naar Griekenland in coronatijd), getuige het oranje luchtbed en de duikbril op het hoofd van de koning. Maar voor Ivo maakte de koninklijke familie natuurlijk graag even tijd.

Irene Moors was voor de gelegenheid in de huid gekropen van prinses Laurentien. Haar tiktokkende dochter gravin Eloise kwam ook voorbij. De presentatrice kon op complimenten rekenen. Wat de kijker betreft was haar persiflage ‘spot on’, en leek ze ‘als twee druppels water’.

‘Najib Amhalia’ en ‘Tim Hofman’

Vooraf werd geheimzinnig gedaan over wie in de huid zou kruipen van prinses Amalia. RTL gaf vandaag een foto vrij van ‘de Koninklijke Familie’, met het gezicht van Amalia daarop weggepoetst. Toen Najib als de kroonprinses in beeld verscheen reageerden de kijkers verdeeld. De een kon erom lachen, de ander vond het ‘gemakkelijk’ en ‘niet grappig om een zeventienjarige te persifleren, ook niet als dat kind onze toekomstige koningin is’.

Het grootste mysterie van de avond was echter wie toch de rol van Tim Hofman voor zijn rekening had genomen. Volgens veel kijkers was die persiflage levensecht. ‘Uiterlijk lijkt misschien niet, maar die stem en die maniertjes’, luidde een van de talloze reacties. Het bleek te gaan om acteur Valentijn Benard, die in aanloop naar de uitzending in zijn Instagram Stories al een foto van zichzelf als Tim had geplaatst.

Volledig scherm Valentijn Benard als Tim Hofman in de TV Kantine © Instagram Valentijn Benard

Marieke Elsinga en Robert ten Brink

Behalve haar inmiddels legendarische persiflages van koningin Máxima en Nikkie Plessen wist Elise Schaap vanavond ook een feilloze Marieke Elsinga uit haar trukendoos te toveren, tot groot vermaak van de kijkers. ‘Die imitatie van Marieke Elsinga is bizar goed, zowel stem als look’, aldus een van de vele reacties op dit nieuwe typetje in de TV Kantine.

In aanloop naar het nieuwe seizoen kwam de zender vorige week al met De Casting Kantine. Hierin gingen Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap op zoek naar nieuw imitatietalent. Winnaar Ricardo Ras, die een nauwelijks van echt te onderscheiden Robert ten Brink in huis bleek te hebben, won een rol als gastacteur in de reguliere TV Kantine. Hij maakte vanavond zijn debuut.

In dit nieuwe seizoen zijn ook vaste gastacteurs Annick Boer, Ilse Warringa en Maarten Heijmans weer van de partij. Andere BN’ers die in deze reeks hun opwachting maken zijn Soy Kroon, Fred van Leer, Soundos El Ahmadi en Patricia Paay.

De TV Kantine is elke donderdagavond te zien om 20.30 uur bij RTL 4.

