Gemengde reacties op nieuwe ABBA-plaat Voyage

De Britse krant The Guardian is niet te spreken over de nieuwe plaat en heeft slechts twee sterren over voor de comeback van de Zweedse band. ,,Er is geen sprake van een leuk nostalgisch gevoel, de muziek roept eerder misselijkheid op”, staat in de recensie, die verder wel positief was over de twee singles van de plaat, I Still Have Faith in You en Don’t Shut Me Down, die al eerder uitkwamen. Ook de Britse muzieksite New Musical Express (NME) is niet onder de indruk van Voyage. ,,De muziek op de plaat is minder verrassend dan de comeback zelf”, schrijft NME.