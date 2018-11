Genaaid, alleen al die titel verdient bonuspunten

Het is een beproeft tv-recept: verzamel een aantal leeghoofdige jongeren, lok ze met iets leuks een programma binnen en breng ze vervolgens in een situatie waarvan ze geheid op tilt slaan. In het geval van het nieuwe NPO 3-aanwinst Genaaid betekent dit dat een stel zelfbenoemde fashionista’s denkt dat ze gezellig een eigen modecollectie gaat ontwerpen, maar zich in aflevering 1 bukkend en plukkend terugvindt op een katoenveld in Myanmar. Genaaid, inderdaad. Alleen al door de briljante titel verdient de show bonuspunten.