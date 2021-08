Genderneutraal Kalf valt slecht bij acteurs: ‘Het is om van te kotsen’

De verwikke­lin­gen in Hit and Run zijn duizeling­wek­kend en ongeloof­waar­dig

10:01 Van de makers van Fauda. Zo afficheert Netflix de Israëlische serie Hit and Run, daarmee hopend het succes van de eerder genoemde serie te kunnen evenaren. Maar helaas haalt Hit and Run niet het niveau van Fauda. Daarvoor is de serie niet origineel genoeg.