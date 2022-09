Genderneutrale prijzen? ‘We voelen aan dat we ‘iets’ moeten’

Stel, je zit in de organisatie van een prominente prijs in de media- en cultuurwereld en je voelt aan dat je ‘iets’ moet met de maatschappelijke genderdiscussie. Dan kun je de verschillende geslachtscategorieën afschaffen en bakken kritiek over je heen krijgen, zoals bij de grootste filmprijs van ons land, de Gouden Kalveren. Of je neemt min of meer hetzelfde besluit en hoort…niets. Dat overkwam de organisatie van het Gouden Televizier Ring-Gala onlangs.