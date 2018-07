Geraldine high van het blazen en Froukje door de hitte bevangen

Tina Turner beleeft haar verdrietig­ste moment als moeder

19:05 Tina Turner (78) heeft een intiem moment uit haar privéleven met de wereld gedeeld. De in Zwitserland wonende zangeres maakte via Twitter bekend dat ze vorige week de as heeft uitgestrooid van haar begin deze maand overleden oudste zoon Craig. ,,Mijn verdrietigste moment als moeder'', aldus de seniore superster.