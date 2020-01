Geraldine Kemper en vriend Paul na vijf jaar uit elkaar

Geraldine Kemper en haar vriend Paul waren sinds begin 2015 samen. In een eerder interview met LINDA sprak ze nog openhartig over de relatie. Toen vertelde ze dat ze in Paul ‘de ware’ had gevonden en dat ze met hem voor het eerst monogaam was in een relatie. ,,Dat is misschien niet leuk voor mijn exen om te horen, maar hiervóór vond ik het lastiger; ik kwam eerder in de verleiding om met iemand anders te zijn’’, zei ze toen.