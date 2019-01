Geraldine pakt zestien Pokémons tegelijk, en Katja 27 jaar geleden

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. D it artikel wordt gedurende de dag vernieuwd .

Zo onschuldig zag Katja Schuurman (43) en 27 jaar geleden nog uit.

Veel zien we Kiy, het in augustus 2016 geboren zoontje van Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko, niet op sociale media. Vandaag deelde de vader toch bij hoge uitzondering een kiekje waarop het jongetje duidelijk te zien is.

Actrice Jennifer Hoffman is er volgens eigen zeggen in geslaagd een flinke boom in de knoop te leggen.

Zangeres Jennifer Ewbank staat op het punt om te bevallen van een zoontje, maar nu al spreekt ze over een nieuw gezinslid: een onderkin. Ewbank heeft al een dochtertje: Emily.

Geraldine Kemper weet voortaan hoe ze zo veel mogelijk Pokémons kan vangen. Met minimaal zestien telefoons tegelijk blijkt het in de Taiwanese stad Taipei een koud kunstje om de monstertjes te pakken te krijgen.

Fred van Leer legt bij twee close-ups van zijn gebit uit dat hij al vier jaar naar Duitsland rijdt om aan zijn ivoor te laten sleutelen.

Frans Bauer kan niet alleen zingen, hij kan ook nog eens viool spelen. De volkszanger geeft een klein showtje weg op Instagram. ‘Even lekker los in de studio!’

Even lekker los in de studio !! Lekkerrrrrrr !!!! Franske raakt de gevoelige snaar !! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 15 Jan 2019 om 2:53 PST

‘Fuck labels', is de boodschap van Pleun Bierbooms vandaag. De winnares van het zevende seizoen van The Voice of Holland deelt een opmerkelijk kiekje, waarop te zien is hoe ze een vriendin bijna zoent.

f*ck labels ✖️ Een foto die is geplaatst door null (@pleunbierbooms) op 15 Jan 2019 om 3:34 PST

Het dochtertje van Sharon Doorson heeft het helemaal naar haar zin in Kaapverdië. Het meisje dobbert in een grote opgeblazen eenhoorn in het zwembad en glimlacht breed naar de camera.

Of Maliya het naar dr zin heeft hier?! Hihi.. ze is me toch een partij gelukkig😍🏝☉🌊 Een foto die is geplaatst door null (@sharondoorson) op 15 Jan 2019 om 0:39 PST

Douwe Bob heeft last van een jetlag. Daarom maakt de zanger verse uiensoep. ‘Soep wordt spang...', maakt hij zijn fans jaloers.

Update: soep wordt spang.. Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 15 Jan 2019 om 2:00 PST

Het is soms best lekker om zonder kids op pad te zijn. Dat laat Monique Smit vandaag weten in een berichtje op Instagram. ‘Tuurlijk mis je die kleine, maar soms is het ook heel fijn (en goed) om even geen 24/7 papa en mama te zijn.’

Samen met mijn lief en de gezelligste vrienden er een paar dagen op uit zonder kids. Tuurlijk mis je die kleine, maar soms is het ook heel fijn (en goed) om even geen 24/7 papa&mama te zijn ☺️😉 #qualitytime #deleven #miswelsuikerindeslagroom Een foto die is geplaatst door null (@moniquesmit_insta) op 15 Jan 2019 om 0:09 PST

Halina Reijn zocht vanochtend de sportschool op. Dat kostte haar zo te zien flink wat inspanning, want ze trekt een moeilijk gezicht bij één van haar oefeningen.

@3sixty5personaltraining 💪🏻 Een foto die is geplaatst door null (@halinareijn) op 15 Jan 2019 om 3:03 PST

Een vermoeiende nacht voor Miljuschka Witzenhausen. Ze zat met haar dochtertje in het expertisecentrum voor epilepsie. ‘Nog altijd op zoek naar antwoorden’, schrijft ze bij een foto.

Het mag dan winter zijn, Loiza Lamers heeft een voorkeur voor herfstkleuren. Vandaag draagt het topmodel een warme bruine jas.

Autumn vibes in January 🍂 Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 15 Jan 2019 om 0:03 PST

Alkan Çöklü hoopte dat hij na één keer trainen al 4,5 kilo kwijt zou zijn, maar het werkt toch iets anders. ‘Work hard, play hard’, schrijft hij bij een foto waarop hij uitgeput op de grond ligt.

Wanneer je hoopt dat je binnen 1 training 4,5 kilo kan afvallen. 😂🏋️‍♀️#25dayschallenge #4,5kilo #almost #workhard #playhard #GALATASARAY Een foto die is geplaatst door null (@alkantubbies) op 15 Jan 2019 om 4:14 PST

Saar Koningsberger viert vakantie in het tropische paradijs Langkawi. Ze zou er dolgraag voor altijd blijven, maar het moeten missen van haar familie gaat haar net een stap te ver.