Gerard Ekdom heeft haat-liefdeverhouding met vroeg opstaan: ‘Valt me gewoon zwaar’

met video Sam Hagens in gesprek met SBS 6 over rol presenta­tor HLF8

Sam Hagens (30) is in gesprek om een van de presentatoren te worden van HLF8. Hij is momenteel de politieke verslaggever bij SBS 6, waar hij werkt voor Hart van Nederland. Daarnaast schuift Hagens regelmatig aan bij Vandaag Inside en nu de Oranjewinter, het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

2 december