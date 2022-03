Gerard Ekdom presenteert ochtendshow Radio 10 samen met z’n vrouw

Ed Sheeran opnieuw in de rechtbank voor een plagiaat­zaak; deze keer voor Shape of you

Ed Sheeran is verwikkeld in een juridische strijd over zijn wereldhit Shape Of You. De Britse zanger verscheen vandaag gekleed in een zwart pak bij het hooggerechtshof in Londen voor het begin van de rechtszaak, die naar verwachting drie weken in beslag zal nemen.

4 maart