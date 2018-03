Gerard: Ik weet niet of ik nog wil samenwerken met Gordon

Geer schoof gisteravond aan bij Eva Jinek. Daar kon hij het onderwerp, dat al dagen speelt, niet vermijden. Aanleiding was Gordons nieuwe biografie. Daarin heeft hij het meermaals over zijn collega. Zo zou de zanger Gordons kledingstijl, visagist, stylist en kledinglijn hebben overgenomen.



Iets dat volgens Geer niet klopt. In een interview met de Telegraaf liet hij weten dat de opmerkingen hem steken. Gisteravond zei de entertainer daarover: ,,Ik heb een interview aan de Telegraaf gegeven en dat heb ik ook in emotie gedaan. Achteraf gezien was dat totaal niet verstandig, want ik heb met deze man de afgelopen zeven jaar fantastische televisie gemaakt."



Of de mensen thuis Geer en Goor in de toekomst nog samen op televisie zullen zien? Dat weet Gerard nog net zo niet. De zanger is op zijn vingers getikt door zijn moeder Jannie. ,,Mijn moeder belde me gisteren op en zei: als je nog met deze man omgaat of iets gaat doen hoef je hier voorlopig niet te komen. Dat is voor een moeder wel een pittige uitspraak, hé?", vertelde hij aan Jinek, die op haar beurt nieuwsgierig was of Geer dat advies aanneemt. ,,In dit geval is het wel dat het er dus enorm inhakt. Als er onwaarheden over je eigen kind worden worden geschreven, dan mag je wel naar je moeder luisteren."