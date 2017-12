Gerard Joling: Ik leg mijn buik even op dat paneel neer

video Romee Strijd doet sensuele workout in lingerie

23 december Het Zoetermeerse topmodel Romee Strijd heeft zich voor de kerstdagen laten verleiden voor een speciale digitale adventskalender waarin ze met gewichten traint in lingerie. Romee - die onlangs meeliep in de jaarlijkse catwalkshow van lingeriemerk Victoria's Secret - toont op dag 23 hoe ze zich in 'het zweet' werkt met een paar dumbbells.