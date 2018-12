Gerard Joling: Ik moet me constant bewijzen op Tinder en Grindr

De 58-jarige zanger kampte acht jaar geleden met een burn-out en nam een break om daarvan bij te komen. Even weg van alle drukte om zich heen, dat deed hem goed. De zanger pakte na vier maanden zijn werkzaamheden weer op en is inmiddels al weer jaren met van alles bezig. Ook over zijn zangcarrière mag hij niet klagen. Sterker: Joling heeft met zijn collega's wat te vieren in 2019. Dan bestaan de Toppers 15 jaar en staan ze in de Arena.



Ondanks dat Geer goed in zijn vel zit en geniet van het leven, zijn er gevoelige onderwerpen die hij liever anders had gezien. Zo doet Geer uit de doeken dat hij graag kinderen had gewild als hem wordt gevraagd naar iets waar hij spijt van heeft. ,,Maar goed, je neemt niet zomaar een kind. Bovendien was mijn leven er niet naar. Ik ben druk, en soms zelf net een kind.”



Het liefdesleven van Geer staat momenteel op een laag pitje. ,,Ik date wel eens, maar ik denk dat mijn spanningsboog te kort is om een relatie te onderhouden. Ik raak tamelijk snel verveeld", verklaart de zanger, die wel benadrukt niks tekort te komen. Over datingapps heeft hij overigens een kanttekening. ,,Ik vind het omslachtig. Moet ik op Tinder en Grindr continu bewijzen dat ik echt Gerard Joling ben. De leukste mensen kom je toch onverwachts tegen. Wie weet wat er nog voor me in het verschiet ligt.”