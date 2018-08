Gerard Joling: Na boek Gordon overwoog ik dit programma niet te doen

In een restaurant in Schagen werd gisteravond het glas geheven op Janny Joling, de moeder van Gerard. Met familie, vrienden, een pianist, eigen liederen, zijn broer op de gitaar, veel drank en lekker eten werd het feest groots gevierd. ,,Ze is 89 jaar geworden en in goede gezondheid. Wat ben ik dol op haar’’, zegt de zanger.



Het is zijn laatste vakantieweek. ,,Andere jaren vloog ik naar Mykonos, Ibiza of Marbella, maar ik ben lekker in Nederland gebleven. Prachtig weer natuurlijk, maar daardoor had ik ook meer gelegenheid om bij mijn familie, bij moeder langs te gaan. Dat schiet er normaal gesproken wel eens bij in.’’



Natuurlijk, het is zijn eigen moeder, maar meer dan ooit begrijpt Joling de aandacht voor ouderen. Samen met Gordon maakte hij de laatste jaren diverse televisieprogramma’s, waarin zij in actie kwamen voor eenzame ouderen. Ze zorgden ervoor dat 14.000 nieuwe vrijwilligers zich aanmelden bij het ouderenfonds. ,,Ik word daar op straat nog steeds spontaan over aangesproken. Hoor ik ineens: ‘Ha Geer, ik ga nu ook twee keer in de week even naar een bejaardentehuis om koffie te drinken met een omaatje’. Fantastisch toch?’’