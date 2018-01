Gerard Joling studio in met dj Nicky Romero

Kim Wilde voor acht shows naar Nederland

De Britse zangeres Kim Wilde komt in november voor acht shows naar Nederland. Ze geeft optredens in Eindhoven, Apeldoorn, Assen, Utrecht, Lelystad, Leiden, Haarlem en Dordrecht. De concerten staan in het teken van Wildes nieuwe album Here Come The Aliens, dat in maart uitkomt.