Gers deelt eerste kiekje met nieuwe vlam en het leven van Ruud krijgt weer kleur

Huub Stapel en Ruben van der Meer samen in nieuwe film

24 mei Huub Stapel, Raymond Thiry en Ruben van der Meer zullen binnenkort te zien zijn in de nieuwe Nederlandse film A Pink Moon Comes van regisseur Yannick de Waal. Ook Reinout Bussemaker, Lisa Smit, Melissa Drost en Nadine Richardson hebben een rol bemachtigd in de korte film.