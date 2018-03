Gers Pardoel loopt door vuurwerk brandwonden op tijdens concert

Pardoel ging toen het te heet onder zijn voeten werd even naar achter. ,,Ik ben even een theetje gaan drinken om bij te komen. Toen zag ik dat er een heel gat in mijn shirt was gebrand." Op dat moment nam zijn muzikale gast Bart Peeters, die ook in Nederland enkele programma's presenteerde, even de show waar.



In Nederland is het al een tijdje redelijk stil rond Pardoel, maar in België is de rapper nog ongekend populair. Volgend jaar op 23 maart staat hij weer in de Lotto Arena, te vergelijken met Ahoy.