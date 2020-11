Gert Verhulst en zijn familie krijgen eigen realityserie

Vrienden van Amstel Live gaat voor het eerst in 22 jaar niet door

4 november Het muziekfestijn De Vrienden van Amstel Live gaat voor het eerst in 22 jaar niet door. Het evenement, dat in januari volgend jaar gepland stond, is vanwege de coronacrisis afgelast. In een speciale video maken verschillende artiesten, onder wie Thomas Acda, Simon Keizer, Kraantje Pappie en Maan, het nieuws bekend.