Gert Verhulst na tien jaar in het huwelijksbootje gestapt

‘Na 10 jaar, eindelijk officieel mijn vrouw’, schrijft Gert bij een foto van hem en ‘zijn’ Ellen. De twee lieten in december vorig jaar weten dat er een huwelijk op de planning stond. ,,Een datum is er dus nog niet, maar het staat wel vast dat we gaan trouwen. Hij heeft me niet officieel gevraagd, het is gewoon tijdens een gesprek aan de ontbijttafel beslist”, zei Ellen toen in HUMO. ,,Zo zijn we: al dat opgeklopte gedoe eromheen hoeft voor ons niet. Het zal een intiem feest voor familie en goede vrienden worden.”

Dat feest heeft nu dus plaatsgevonden. Het koppel vierde hun huwelijk hoogstwaarschijnlijk in Felix Pakhuis in Antwerpen, een bekende horecazaak. Leuk detail: Ellen en Gert leerden elkaar destijds ook kennen in een horecazaak, die van Ellen om precies te zijn. ,,Ik was de eigenaresse van Le Grand Café in Blankenberge. Elk jaar waren er zomershows van Studio 100 in het casino en af en toe sprong Gert binnen. Na een tijdje viel het me op dat hij nogal vaak langskwam: ’s morgens, ’s middags én ’s avonds. We leerden elkaar kennen en hij begon te flirten: wat plagen, een beetje teasen... Ik vond dat niet vervelend en speelde het spel mee”, aldus Ellen.



,,Bij hem viel ik vooral voor zijn persoonlijkheid. Hij is een grappige, intelligente man die mij iets kan bijbrengen. Dat maakt mijn leven met hem zo boeiend. Een partner hoeft niet altijd je type te zijn, hij moet je kunnen triggeren”. Drie maanden later - Gert pakte het rustig aan - waren de twee een koppel.