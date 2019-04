Gert Verhulst stopt met Samson en Gert

Update Herdenking Nipsey Hussle eindigt in chaos

9:30 Een herdenking voor de zondag doodgeschoten rapper Nipsey Hussle is gisteravond flink uit de hand gelopen. Honderden belangstellenden kwamen samen om de rapper eer te betuigen in Los Angeles, maar dat mondde uit in vechtpartijen waarbij meerdere mensen gewond raakten, schrijven verschillende Amerikaanse media. Een woordvoerder van de politie zegt dat zeker tien mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht, waarvan twee in kritieke toestand.