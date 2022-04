Gerucht over breuk Rihanna en A$AP Rocky niet waar

Met video Katja Schuurman over breuk met Freek: ‘Als je zo verliefd bent, denk je dat je bij elkaar past’

Katja Schuurman (47) straalt in Costa!! en dat is opmerkelijk, want de opnames vonden plaats toen haar huwelijk op springen stond. Na de scheiding was ze alleen maar bezig met overleven. ‘Dat Freek zich al snel weer op het liefdespad begaf, vond ik pijnlijk en ingewikkeld’, vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.

