Gescheiden Miley Cyrus: ‘Noem me een wietrokende tokkie, maar geen leugenaar’

‘Je kan van alles over me zeggen; dat ik een twerkende, wietrokende en grofgebekte tokkie ben, maar ik ben geen leugenaar’, schrijft Cyrus (26). De zangeres, die onlangs haar huwelijk zag stranden, is woest dat er geruchten de ronde doen dat zij Liam Hemsworth (29) heeft bedrogen.



Het stel had afgelopen tien jaar een knipperlichtrelatie en trouwde zeven maanden geleden. Hemsworth diende woensdag de scheidingspapieren in. ‘Er zijn geen lijken in de kast’, schrijft Cyrus. ‘Ik ben vreemdgegaan in relaties toen ik jonger was, maar ik hou van Liam en ik ging er volledig voor. Ik heb geleerd van elke ervaring in mijn leven. Ik ben niet perfect en dat wil ik ook niet zijn, dat is saai. Ik ben opgegroeid voor jullie ogen en dat is het precies: ik ben opgegroeid.’



Ze stelt dat het de juiste beslissing was om ‘een vorig leven’ achter zich te laten en dat ze nu gezonder en gelukkiger is dan ooit. Haar openhartige relaas kan op bijval rekenen van andere sterren. Zo reageert Madonna: ‘Thank God! Je bent een gewoon mens! Een vrouw die heeft geleefd. Daarvoor hoef je nooit je verontschuldigingen aan te bieden!’ Actrice Shailene Woodley en model Lily Aldridge beantwoordden dat bericht weer met een hartje.