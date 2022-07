Getrouwde Manon zit op een roze wolk en Amy gooit haar heupen los

Update Stichting Ambulance Wens baalt van ‘grap’ Freek de Jonge, maar is niet boos: ‘Wij gaan door met wensen vervullen’

Freek de Jonge heeft zich gisteravond de woede op de hals gehaald van vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens. De komiek grapte op Twitter over de terminaal zieke Aart (69), die als laatste wens het concert van de Rolling Stones bijwoonde. Toch is de stichting niet boos, zo laat directeur Kees Veldboer jr. weten. ,,Ik begrijp de emotie van onze vrijwilligers, maar we zijn niet boos. We gaan gewoon door met wensen vervullen.”

