Getuige in proces R. Kelly: moest me verkleden als scoutingmeisje

Een van de vermeende slachtoffers in het proces rond R. Kelly heeft weer gesproken tijdens de tweede zitting. De 28-jarige vrouw zegt dat de zanger haar dwong zich te verkleden als scoutingmeisje en claimt dat de seksuele relatie met R. Kelly begon toen zij nog minderjarig was.

Jerhonda Pace, een van de sleutelgetuigen in het proces, vervolgde haar getuigenis in de rechtbank in New York. Ze vertelde dat ze slechts 16 jaar oud was toen ze in 2009 lid werd van de fanclub van Robert Kelly. De zanger, die toen 42 jaar oud was, zou haar vervolgens hebben uitgenodigd bij hem thuis.

In de villa zou ze ‘de regels van Rob’ hebben moeten volgen. Ze moest de zanger altijd ‘Daddy’ noemen en zich verkleden als padvindster. Ook zou ze om toestemming hebben moeten vragen als ze wilde eten, drinken of bellen met iemand. De I Believe I Can Fly-zanger zou geregeld de seksuele verrichtingen hebben vastgelegd met een camera.

Verheerlijken

Kelly wordt ervan beschuldigd dat hij een soort netwerk zou hebben opgezet om seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping te kunnen plegen. De 54-jarige zanger zou ‘een team van toegewijde medewerkers en naasten om zich heen hebben verzameld met het doel zijn persoon te verheerlijken en zijn wensen en eisen te vervullen'. Kelly zou hierbij zijn nauwe contacten uit de muziekwereld hebben ingezet voor ‘criminele doeleinden’.

Pace is een van de eerste vermeende slachtoffers die aan het woord komt in het proces. Gisteren sprak ze ook al. Toen vertelde ze dat ze in eerste instantie had gelogen over haar leeftijd tegen Kelly. Maar nadat ze de eerste keer seks hadden gehad, bekende ze dat ze nog maar 16 jaar oud was. Kelly zou haar hebben gedwongen te zeggen dat ze 19 was.