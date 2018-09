Gevallen politicus wil 95 miljoen van Sacha Baron Cohen

Moore is boos over hoe Cohen hem afgelopen zomer neerzette in de show Who Is America?, waarin Cohen onder vermomming bekende figuren aan de tand voelt. Als het verzonnen karakter Erran Morad gebruikte Cohen in het gesprek met Moore een fictief apparaat, zogenaamd om pedofielen mee te detecteren. Moore werd vorig jaar beschuldigd van het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje. Het schandaal kostte Moore zijn Senaatsverkiezing.



Volgens de advocaten van Moore heeft Cohen hem erin geluisd. Hij zou nooit naar het interview zijn gegaan als hij de werkelijke reden van de trip had geweten.

Behalve Cohen klaagt Moore ook zender Showtime en producent CBS aan.