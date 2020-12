Gevluchte Juan Carlos (82) betaalt ruim zes ton aan achterstallige belasting

Over de details van het bedrag en de achterstallige belasting deden de advocaten verder geen uitspraken. Wel zou Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, volgens de krant El País naar de belastingdienst zijn gestapt om mogelijke vragen over vermeende illegale creditcardtransacties te voorkomen.

De 82-jarige koning wordt in Spanje onderzocht vanwege beschuldigingen van omkoping en corruptie. In augustus ging Juan Carlos in ballingschap. Enkele weken later werd duidelijk dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten verbleef.

Steekpenningen

Het Spaanse Hooggerechtshof maakte eind oktober bekend dat het geen zaak begint tegen de gepensioneerde koning. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het in 2014 afgetreden staatshoofd mogelijk strafbare feiten pleegde, was Juan Carlos destijds onschendbaar en kan tegen hem geen vervolging worden ingesteld. De speciaal voor deze zaak ingerichte kamer van de hoogste Spaanse rechters beëindigt het onderzoek en presenteert de bevindingen voor de kerst, zo meldden Spaanse media op basis van bronnen bij het Hooggerechtshof.

Het onderzoek was eerder dit jaar ingesteld om te zien of Juan Carlos mogelijk betrokken was bij het aannemen van steekpenningen of de betaling daarvan voor het contract dat Spaanse bedrijven in de wacht sleepten voor de aanleg van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië. De Spaanse koning zou van de toenmalige Saoedische koning Abdullah 65 miljoen euro commissie hebben ontvangen voor zijn bemiddeling bij het megacontract van de aanleg, door een consortium van twaalf Spaanse bedrijven, van de hogesnelheidslijn van de trein naar de Saoedische bedevaartplaats Mekka. Het bouwcontract heeft een waarde van 6,7 miljard euro.