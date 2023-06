Gevonden menselijke resten in berggebied Californië zijn van acteur Julian Sands

Hoe Erik de Zwart van Que si, Que no een monsterhit maakte: ‘Gewoon afzeiken’

Que si, Que no van Jody Bernal was dé zomerhit van 2000. Erik de Zwart was vastberaden om er een succes van te maken. Of Bernal dat toen besefte, is de vraag. Want hij lag in de clinch met de bekende dj, presentator en ondernemer. De Zwart vertelt aan Wim van Helden en Martijn Biemans in de podcast Top 40 Stories wat zich achter de schermen afspeelde. Beluister hieronder aflevering 6.