‘Gewoon’ familieportret blijkt waardevolle klapper in Tussen Kunst en Kitsch

Soms, heel soms, zit er een bijzonder waardevol meesterwerk in Tussen Kunst en Kitsch . Met een schilderij van Adriaan de Lelie kreeg expert Willem Jan Hoogsteder zo’n klapper onder ogen. Hij schatte het portret van een Rotterdams gezin vanavond op een waarde van honderdduizend euro. Het is daarmee een van de hoogst getaxeerde objecten ooit.

Een gezin, vader, moeder, drie kinderen. Baby op schoot, een jongetje dat een geitje aait, een meisje dat met geplukte bloemetjes speelt. Een vrolijk portret. Progressief ook, voor de tijd waarin het geschilderd is, legt Hoogsteder uit als expert op het gebied van de Oude Meesters. ,,Het dateert uit 1815, de tijd van Napoleon. De familie is op haar paasbest gekleed, maar de moeder heeft het jongste kind zelf op de arm. Dat was voor een rijk gezin heel modern. Geen dienstmeisjes, maar vader en moeder samen met hun spelende kinderen. Ze zijn ook afgebeeld alsof je ze daadwerkelijk zo had kunnen aantreffen”, zegt Hoogsteder.

De eigenaar van het schilderij is een verre nazaat van de familie die op het portret is afgebeeld. ,,Dit zijn mijn bet-betovergrootouders. De kleinste is Charles Rochussen, die later een bekende schilder werd", vertelt de man, die het kunstwerk boven zijn bureau heeft hangen. ,,Mijn vrouw wil 'm niet boven de haard.”

‘Te mooi om waar te zijn’

Toch wel benieuwd naar wie het schilderij ooit had gemaakt, besloot hij een foto van het ongesigneerde werk naar de redactie van Tussen Kunst en Kitsch te mailen - door corona waren de taxatiedagen tijdelijk niet mogelijk. Hoogsteder zag meteen dat het werk van uitzonderlijke kwaliteit was. Het haar, die ogen, die handjes. Het is zo gedetailleerd. Dat is geen werk van een klungelschilder”, vertelt de expert aan deze site. ,,Op basis van alleen zo'n foto denk je eerst: het zal wel niet, het is te mooi om waar te zijn. Misschien is het een reproductie. Maar het is gewoon echt, en in goede staat ook.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het schilderij van Adriaan de Lelie © AVROTROS/Leendert Jansen

Dat hij eerst een foto kreeg, gaf hem ook de tijd iets grondiger onderzoek te doen. Want wie was de schilder nu? ,,Ik heb toevallig eens een schilderij gehad van Adriaan de Lelie, dus ik ken zijn werk”, zegt Hoogsteder. En laat er in het Rijksmuseum nu een soortgelijk portret hangen, ook zo speels, van familie Van Brienen. ,,Toen viel voor mij het kwartje: dit moet een Adriaan de Lelie zijn, een van de bekendste portrettenschilders van die tijd. Omdat ik nu meer tijd had voor het onderzoek dan normaal op een taxatiedag, durf ik het ook met meer zekerheid te zeggen. Kunsthistorsch blijkt het ook van groot belang. Echt heel gaaf, dat we in de uitzending iets van museale kwaliteit hebben.”

De waarde schat hij op honderdduizend euro - het duurste werk ooit dat Frits Sissing in de uitzending had, die sinds vijf jaar het programma presenteert. De eigenaar is er mee in zijn nopjes. Ooit had iemand er 15.000 euro voor geboden, maar zelfs met de deze waarde zal hij het familiestuk niet van de hand doen. ,,Laat mijn broer het maar niet horen”, grapt hij.

Top 10 hoogst getaxeerde Tussen Kunst en Kitsch-vondsten ooit



1. Het Kantwerkstertje van kunstschilder Joost van Geel: 250.000 euro - 2011

2. Een houten voorouderbeeld uit Congo: 150.000 euro -2012

3. Een collier: 125.000 euro - 2013

4. Een broche van de Franse edelsmid Lalique: 120.000 euro - 2009

5. Schilderij van Jan van Kessel de Jonge: 100.000 euro - 2005

6. Schilderij van Adriaan de Lelie: 100.000 euro - 2020

7. Een paneel van Pieter Brueghel de Jonge: tussen 80.000 en 100.000 euro - 2008

8. Een hensbeker van het Antwerpse Gelaesenhuys: 85.000 euro - 2018

9. Een fetisjbeeld uit Congo: 80.000 euro - 2009

10. Turquoise Karaf van Willem van Heemskerck: 70.000 euro. - 2013

Volledig scherm Expert Willem Jan Hoogsteder buigt zich over het schilderij in Tussen Kunst en Kitsch © AVROTROS