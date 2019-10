Giel Beelen begint podcast met DJ’s: ‘Ik ben er al een tijd mee bezig’

,,Ik ben er al een tijd mee bezig en heb diverse gesprekken opgenomen", aldus Beelen die op de dag dat Amsterdam Dance Event begint morgenochtend aftrapt met Armin van Buuren. De Leidenaar is de laatste tijd openhartig over de mentale problemen in de dancescene.

,,Armin vertelt onder meer over zijn bezoek aan een psycholoog. En over het moment dat hij op de DJ-lijst iets zakt, voor de buitenwacht dus wat omlaag gaat maar zich juist in die periode bevrijd voelt en This is what it feels like maakt ", aldus Beelen die veel terugblikt. ,,Naar de begintijd, waarin DJ's zelf ook nog de toiletten moesten schoonmaken.”