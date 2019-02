Giel Beelen bereikt zijn ultieme levensdoel: een gortdroge sixpack

Giel Beelen, zo vertelt hij in een YouTube-filmpje over zijn fysieke maar ook geestelijke transformatie, kwam een jaar geleden tot de conclusie dat hij ‘een pens’ begon te krijgen. Op dat moment deed hij weinig aan sporten of diëten. ,,Ik had er de spirit niet voor.” Zijn leven veranderde toen hij in februari 2018 een berichtje kreeg van Peter de Harder die er in drie maanden in was geslaagd een godenlichaam te creëren. Een maand later besloot hij te gaan zwoegen onder leiding van personal trainer en YouTuber Anthony Kruijver.