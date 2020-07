Giel Beelen: Eerst van mezelf houden, dan pas nieuwe relatie

,,Ik heb nog wel met Patty geappt, want ik vond wat ze zei een belediging voor onze relatie”, zegt Giel hierover. ,,Natuurlijk hadden we wat. Come on, je bent toch niet maandenlang samen met iemand en dan is het niks?” Volgens Giel was de koek simpelweg op. ,,Ik had zoiets van: ik kan het maanden laten voortkabbelen, maar dat is voor niemand goed. We zijn ook nog super cool met elkaar.”



Medelijden hoeven we met Giel, die zijn relatie met de twaalf jaar jongere Nicolien vorig jaar ook al zag stuklopen, volgens hem niet te hebben. Eenzaam is hij allesbehalve. ,,Ik ben onderdeel van deze planeet, wij zijn sowieso allemaal met elkaar verbonden”, besluit hij filosofisch.