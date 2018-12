Giel Beelen gaat uitdaging aan: over 50 dagen een sixpack

De voortgang van Giel is goed te volgen in het filmpje op YouTube. Hij wordt getraind door Anthony Kruijver, YouTuber en fitnessfanaat. Toen Giel begon had hij nog een klein buikje en woog hij 75 kilo. Inmiddels is hij door hard werken in de sportschool onder de 70 kilo gedoken en aast hij op een sixpack. Daar geeft hij zichzelf nog vijftig dagen voor.



Zijn strijd voor een sixpack gaat niet zonder slag en stoot. Na een training ging het helemaal mis. ,,Ik voelde tijdens de training al zwarte vlekken", vertelt Giel in de video. ,,En meestal ga ik na de training naar de sauna en nu ook, 15 minuten een zandlopertje. Ik stap uit de sauna en ik weet er eigenlijk niet veel meer van. Een soort van epileptische aanval. Trillen. Ik moest echt op de grond gaan liggen. Er kwam een gast naar me toe met de vraag: gaat het? Beetje te warm, denk ik. Het is nu echt elke keer tot het gaatje gaan. Dat is wel goed, grenzen verleggen, maar daar kwam ik mezelf wel even tegen.” Het weerhield hem niet om zijn uitdaging voort te zetten.