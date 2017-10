Giel Beelen over 3FM-stuntje: Dit was doodeng

Plotseling klonk daar vanmorgen het stemgeluid van Giel Beelen. Op 3FM nog wel, zijn oude station en dwars door In your arms, het nummer van Chef’Special. ‘Hé hallo, Giel hier. Misschien ken je me. Ik heb hier heel lang op de radio gezeten, maar ik ben vandaag begonnen bij Veronica. En dat wilde ik je even laten weten’, zo klonk het promotiepraatje. 3FM-dj Sander Hoogendoorn, deze week invaller voor Domien Verschuuren, reageerde verbijsterd. ‘Zit dat nu in die plaat gewoon? Wat zullen we nou hebben?’

Je wilde knallen met je eerste ochtendshow…

,,Nou, dat is gelukt, het was een lekkere dag om te beginnen.”

Met een echt Giel-stuntje… Jouw stem door een plaatje dat gedraaid wordt op 3FM. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

,,Ik ben zaterdag spullen gaan ophalen bij 3FM. Daar heb ik met bonzend hart een file aangepast. Doodeng, vond ik het, maar ja, alles voor de show hè. Ik lees nu overal hacken van computers, maar dat is het niet, hoor. Ik ben langs gegaan.”

Hoe ging dat?

,,Het was zeker geen koud kunstje. Ik moest de playlist weten, een plaat eruit halen, mijn presentatiepraatje er doorheen, dan weer terugslepen. Het duurde mij eigenlijk ook allemaal te lang. Op een gegeven moment zag ik een collega ook kijken en zeggen: wat ben jij daar allemaal aan het doen? Ach, even een dingetje opzoeken nog. Ik had overigens niet alleen een nummer van Chef’Special gebruikt.”

Heb je bij nóg een plaatje ingesproken?

,,Ja, bij Imagine van John Lennon, want je wilt toch op zeker gaan. Stel dat ze een andere plaat van Chef’Special uitkiezen. Maar nadat ik allerlei sms’jes binnen kreeg van ‘haha, je bent op 3FM’, heb ik onmiddellijk Sander geappt dat hij beter een andere versie van Imagine kon nemen. Hij vatte het sportief op, zowel in als buiten de uitzending.”

Had deze stunt iets te maken met het feit dat BNNVARA je Facebookpagina uit de lucht heeft gehaald?

,,Welnee, helemaal niks, dat staat er los van, al vond ik dat wel een rare actie. Kijk, hun argument is dat de pagina ook werd gevuld door redacteuren van BNNVARA, maar wat mij betreft gaat die content er gewoon af. Die pagina heette Giel, hoort gewoon bij mij. Daar staan al weken persoonlijke dingen op. Maar ik ga er vanuit dat we daar wel uitkomen, hoor.”