Gigi Ravelli zwanger van eerste kindje

Gigi zelf bevestigde het nieuws vanavond aan reporters van het entertainmentprogramma die verslag doen van de première van de Nederlandse film All You Need is Love . De actrice zegt ‘uit zelfbescherming’ geen interviews te doen en wilde enkel loslaten zich goed te voelen.

Gigi Ravelli kwam vorige maand terug in de spotlights nadat bekend werd dat ze een kleine rol als stewardess heeft in de verfilming van All You Need. ,,Ze is ook nog de beste vriendin van mijn zoon. Redenen genoeg om haar een rolletje aan te bieden. Gelukkig zei ze ja’', zei regisseur Will Koopman eerder over Gigi’s kleine comeback.