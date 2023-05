Gijs Rademaker miste respect bij afscheid van AvroTros: ‘Ze waren not amused’

Gijs Rademaker miste bij zijn afscheid van AvroTros enkele maanden geleden “respect” voor de jaren dat hij voor de omroep heeft gewerkt. Dat vertelde hij zondag in het programma De Perstribune op NPO Radio 1. De 44-jarige Rademaker stapte in december over naar RTL om daar het RTL Nieuwspanel op te gaan zetten.

,,Ze waren not amused. Ze hebben heel zakelijk gereageerd”, vertelt Rademaker (44) over hoe werd gereageerd toen hij zijn baan opzegde. De opiniepeiler zegt dat hij tot aan zijn vertrek twee maanden later niet meer op zender of op de redactie van EenVandaag is geweest. ,,Dat was niet de bedoeling. Ik moest wegblijven, twee maanden. Ik heb twee maanden thuisgezeten.”

De opiniepeiler zegt daar ‘niet zielig’ over te willen doen, ‘maar het enige wat ik zeg is: ik had graag met meer respect naar elkaar afscheid genomen. Omdat ik ook 18 jaar met ontzettend veel plezier en liefde daar heb gewerkt’, zegt hij. ,,Het was van de ene op de andere dag klaar en ik heb nooit meer iets van ze gehoord.”

In december kondigde Rademaker, tot dan toe verbonden aan het EenVandaag Opiniepanel, aan over te stappen. ,,Ik snap in hun optiek dat ze denken: hij gaat bij de concurrent hetzelfde doen. Maar dat is heel fatsoenlijk gegaan”, zegt hij. ,,Ik heb alles geprobeerd eruit te halen. Maar AvroTros gaf tegen mijzelf maanden eerder aan dat ze geen verbreding voor mij zagen.”

In een reactie laat AvroTros zondag desgevraagd aan ANP weten dat het verhaal van Rademaker klopt. ,,Aangezien Gijs Rademaker bij een andere nieuwsorganisatie een soortgelijk panel op ging richten hebben we er inderdaad voor gekozen om na zijn opzegging niet langer inhoudelijk met elkaar samen te werken. Dat laat onverlet dat we met veel plezier en dankbaarheid terugkijken op onze samenwerking.”

