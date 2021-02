Gina Carano wilde 'mensen samenbrengen' met Jodenvergelijking

Anne Hathaway: ‘Ik was negende keus voor hoofdrol The Devil Wears Prada’

7:39 Anne Hathaway stond naar eigen zeggen niet heel hoog op het lijstje van de filmstudio om de hoofdrol te spelen in The Devil Wears Prada uit 2006. Dat ze het uiteindelijk toch is geworden, toont volgens de 38-jarige actrice alleen maar aan dat ‘je nooit moet opgeven’ in het leven.