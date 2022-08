Gitaar van Foo Fighters-frontman Dave Grohl onder de hamer

Oorspronkelijk was het instrument van medebandlid Pat Smear, die het in 1996 kocht. De gitaar is te horen op het tweede album van Foo Fighters, The Colour And The Shape uit 1997. Het item gaat op 7 september bij veilinghuis Gardiner Houlgate onder de hamer.

,,Dit is een zeer bijzondere gitaar, omdat het een van de weinige Foo Fighters-gitaren is die publiekelijk wordt geveild”, aldus Luke Hobbs van het veilinghuis. ,,Monkey Wrench was de single waarmee de band doorbrak en ook nog eens het eerste nummer waarop drummer Taylor Hawkins - die helaas in maart overleed - op te horen is. Ik verwacht interesse vanuit de hele wereld. Het feit dat de gitaar zo prominent te zien is in de videoclip van Monkey Wrench, maakt ‘m nog aantrekkelijker voor verzamelaars en fans.”