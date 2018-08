Gitarist Carlos Santana krijgt geen genoeg van gokstad Las Vegas

De Mexicaans-Amerikaanse Santana staat, zo benadrukt hij, aan de vooravond van een reeks intieme concerten in de House of Blues. Ook in september, oktober en november trakteert hij bezoekers van de gokstad op zijn show An Intimate Evening With Santana: Greatest Hits Live!'. In december is de 71-jarige gitarist ruim een maand vrij, om eind januari terug te keren in Vegas. Vervolgens blijft hij tot begin februari plakken.