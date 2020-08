Gladiator-ster Russell Crowe ziet in jonge student (23) een topacteur en laat zijn wens uitkomen

Zoveel talent en sympathie hebben dat een ster als Russell Crowe er hoogstpersoonlijk voor zorgt dat jij je droom kunt najagen. Het overkwam een 23-jarige student uit het Britse North Yorkshire, die zijn droom om acteur te worden bijna moest opgeven vanwege een gebrek aan geld. De 56-jarige Crowe, die in 2000 furore maakte met zijn legendarische rol in blockbuster Gladiator , aarzelde geen moment en bezorgde de jonge student de verrassing van zijn leven door de kosten van zijn toneelschool te betalen. ,,Ik kan niet meer stoppen met lachen.”

Voor de 23-jarige Harry Pritchard uit het Britse North Yorkshire, net boven Manchester, ging afgelopen zomer een jongensdroom in vervulling. De twintiger werd na drie jaar audities toegelaten tot The London Academy of Music and Dramatic Art, een van de meest prestigieuze toneelscholen van het Verenigd Koninkrijk. Pritchard verhuisde naar Londen waar hij alvast leerde om op eigen benen te staan. ,,Daar ontdekte ik hoe competitief de acteerindustrie is en hoe moeilijk het is om rond te komen als je ook nog de buitensporig hoge huur van je woning moet betalen.”

Geen mogelijkheden

Toen Pritchard eenmaal tot de ontdekking kwam dat hij ruim 15.000 euro uit eigen zak moest betalen om de acteeropleiding te kunnen volgen, dreigde zijn grote droom in rook op te gaan. ,,Ik was op zoek naar subsidies en leningen, het was echt een enorm grote kans voor mij, maar er waren eigenlijk geen mogelijkheden”, vertelt Pritchard tegen het Britse persbureau PA. Vastbesloten om een groot te acteur te worden zette Pritchard via GoFundMe een crowdfundingsactie op touw.

,,De grootste hindernis voor mij is het kostenplaatje”, schrijft de leergierige Brit bij de actie. ,,Ik kom uit een gezin met een laag inkomen, dat het zich niet kan veroorloven om mij te onderhouden. De school biedt slechts één beurs aan om het lesgeld van het jaar te dekken, maar die mogelijkheid heb ik gemist omdat ik mijn plek pas laat kreeg toegewezen.” In de eerste vier dagen blijven de donaties bescheiden. Vrienden en familieleden geven gul, maar het blijkt lang niet genoeg om alle kosten van de peperdure opleiding te kunnen dekken.

‘Ik zat in dezelfde situatie’

Dat verandert als niemand minder dan Russell Crowe, nog altijd het meest bekend van de Oscar-winnende film Gladiator, via Twitter de crowdfunding onder ogen krijgt. Crowe herkent zich naar eigen zeggen in het verhaal van de jonge student en maakt direct 3000 euro over, genoeg voor Pritchard om alvast de aanbetaling van zijn cursusgeld op tijd te kunnen betalen. ,,Ik zat ooit in dezelfde situatie als Harry”, twittert Crowe. ,,Ik kon het me ook niet veroorloven om naar de toneelschool te gaan. Hoewel het voor mij goed ging, nam het destijds zeker de wind uit mijn zeilen.”

Crowe houdt het niet alleen bij zijn donatie en betrekt direct zijn goede vriend en steenrijke zakenman Terry George erbij, die op zijn beurt weer ruim 1000 euro overmaakt. Pritchard kan het allemaal nog amper geloven. ,,Toen mijn moeder vertelde dat Russell Crowe een geldbedrag had overgemaakt, geloofde ik haar in eerste instantie niet. Ik dacht dat ze een grapje maakte”, vertelt de aspirant-acteur. ,,Ik klikte op de naam van Crowe en dacht dat iemand onder zijn naam een paar pond had gedoneerd, gewoon voor de grap.”

‘Mijn brein explodeerde’

Die paar pond bleek een bedrag van 2700 pond (ruim 3000 euro) te zijn. ,,Het voelde alsof mijn brein explodeerde. Het voelde niet echt. Het voelde alsof die tweet die hij schreef over iemand anders ging.” Vanaf dat moment belandt de crowdfunding in een stroomversnelling, zegt Pritchard. Vooral fans van Russell Crowe maken nu spontaan geld over. ,,Ik voel me zo nederig en dankbaar en gelukkig. Russell heeft mijn droom werkelijkheid gemaakt. Ik zal nooit stoppen met je te bedanken en ik zal nooit stoppen met glimlachen.”

Harry heeft nu bijna 12.000 euro opgehaald om te studeren aan zijn gedroomde toneelschool. ,,Vorige week zat ik naar een lege GoFundMe-pagina te staren, denkend dat er niets van zou komen. Wat een ongelooflijke reis is deze week geweest”, besluit de aspirant-acteur.

