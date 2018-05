Glennis doet mee aan America's Got Talent

De auditieronde, waar ze in het diepste geheim aan heeft meegedaan, is inmiddels achter de rug. Dat vertelde ze vanochtend in de radioshow van Edwin Evers op Radio 538. Of ze door is, mag Glennis nog niet verklappen. ,,Maar als ik door ben, moet ik elke week in Amerika zijn.''

Haar internationale management bracht de video waarin Glennis Whitney Houstons Run to you zingt (zie hieronder) onder de aandacht bij de producent van America's Got Talent. Die was zo onder de indruk, dat de Nederlandse zangeres werd uitgenodigd om auditie te komen doen voor de jury: Spice Girl Mel B, model en presentatrice Heidi Klum, comedian Howie Mandel en sterproducer Simon Cowell.

Glennis' versie van Run to you bracht haar al meer goeds. Het filmpje ging een jaar geleden viral, werd geliked door Nicki Minaj (81 miljoen volgers op Instagram) en werd door (Amerikaanse) media opgepikt. Ze werd daarop geboekt voor een optreden in de E Spot Lounge in Los Angeles. ,,Alles kwam samen. Dit nummer heeft Whitney zelf nooit live gezongen. Het was vijf jaar na haar dood. Bij mij kwamen er emoties los. Wat dacht je, zij is de reden dat ik ben gaan zingen'', zei de zangeres daar destijds over.