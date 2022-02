Glennis Grace blijft optreden ondanks arrestatie na geweld: eerste concert al geschrapt

Ladies of Soul: incident Glennis vervelend voor alle betrokke­nen

Het team achter Ladies of Soul, de muziekformatie waar Glennis Grace sinds 2013 deel van uitmaakt, laat weten dat het incident waar de zangeres bij betrokken is ‘vervelend is voor alle betrokkenen’. Dat staat in een korte verklaring die de groep vandaag naar buiten bracht. ,,Het is niet aan ons om hier nu iets over te zeggen”, meldt de producent van de show.

15 februari