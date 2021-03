Glennis Grace confronteert stalker en deelt beelden daarvan in vlog

MCU Dit wil je weten over Falcon en Winter Soldier voordat je aan de nieuwe superhel­den­soap begint

The Falcon and the Winter Soldier, vanaf vandaag wekelijks te zien op streamingdienst Disney+, is een van de grootst opgezette en duurste series tot nu toe. Maar zonder enige kennis over het superheldenuniversum kom je niet ver. Tijd voor een mini-Marvelgids.