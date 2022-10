Glennis Grace doet zeven maanden na Jumbo-incident verhaal en bekent schuld: 'Duw in gezicht gegeven’

Glennis Grace voelde zich ‘de meest gehate vrouw van Nederland’ nadat ze afgelopen februari in opspraak kwam vanwege een uit de hand gelopen ruzie. De zangeres deed voor het eerst na zeven maanden haar verhaal aan tafel bij Jinek én bekende deels schuld. ,,Ik heb hem een duw in het gezicht gegeven.’’

Glenda Batta, zoals Glennis Grace in werkelijkheid heet, werd begin dit jaar samen met haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie aangehouden in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt.

Glennis keerde later op de avond samen met een groep bekenden terug naar de supermarkt om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij. Ze bood begin april haar excuses aan voor het incident.

De zangeres vertelde dat ze niet had verwacht dat het incident ‘zoveel media zou aantrekken’. Dat ze besluit bij Jinek voor het eerst uitgebreid haar verhaal te doen, is daarom spannend voor haar. ,,Dit is voor mij een belangrijke dag. Spannend ook. Ik zit hier in eerste instantie niet om zelf het slachtoffer te zijn. En ten tweede om nogmaals mijn spijt te betuigen aan alle slachtoffers.’’

Confronterend

Ook wil de zangeres wat zaken rechttrekken. ,,Er zijn heel veel onwaarheden verteld in de media. Ik zit hier niet voor mijn plezier, maar wel om het een en ander duidelijk te maken.’’ De zangeres vindt het confronterend dat het incident zoveel aandacht heeft gekregen. ,,Het is vanwege mijn naam een groot ding geworden. Ik verdien echt niet de schoonheidsprijs, maar het is zo groot geworden dat er elke dag op tv wel iets over mij werd verteld.’’

Quote Ik was verdrietig dat ik mijn kind zo zag en ik wist niet goed wat ik moest doen Glennis Grace

„Op het moment dat hij (Glennis’ zoon (red.)) thuiskwam, had hij een bebloed gezicht’’, begint de zangeres haar verhaal. ,,Ik zag alleen maar het gezicht van mijn kind, bebloed, vol met krassen. Voor mij, als moeder zijnde, gaat dat door merg en been. Ik was in shock, wat is hier gebeurd?’’ Haar zoon vertelde dat hij bij de uitgang van de Jumbo een e-sigaret aan het roken was en daarvoor gestraft werd door het personeel. Glennis Grace wist toen nog niet dat hij eigenlijk de hele tijd in de winkel aan het roken was.

Met niemand gevochten

,,Ik probeerde zelf kalm te blijven. Ik was verdrietig dat ik mijn kind zo zag en ik wist niet goed wat ik moest doen.’’ Uiteindelijk besloot ze toch toch naar de Jumbo te gaan, met drie andere personen. De zangeres sprak vervolgens degene aan die haar zoon zou hebben geduwd. Toen deze medewerker, volgens Glennis, moest lachen, kreeg ze een black-out. ,,Ik heb hem toen een duw in het gezicht gegeven.’’

Er ontstond vervolgens een vechtpartij in de supermarkt, waar Glennis naar eigen zeggen niet aan mee heeft gedaan. ,,Ik heb met niemand gevochten, ik heb alleen die medewerker een duw gegeven. Het is onwijs uit de hand gelopen. Dat was absoluut niet de bedoeling.’’

Glennis staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. Het OM verdenkt haar van bedreiging, openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Als uiteindelijk blijkt dat Glennis gestraft zal moeten worden zou ze ‘dat accepteren’. ,,Zeker.’’

De Jumbo is van te voren gebeld door de redactie van Jinek om te vertellen dat Glennis aanschoof in de uitzending. De supermarkt wilde echter niets kwijt over het incident.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: