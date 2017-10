Glennis Grace geeft optreden voor vrienden en fans

Glennis zal tijdens het 'zeer exclusieve' concert voor het eerst een aantal van haar nieuwe nummers zingen. ,,Wil jij hierbij zijn? Misschien zie ik je dan. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Héél erg leuk, al zeg ik het zelf. Superspannend!", aldus de Whitney Houston-fan in haar video op Instagram.

Glennis Grace naar VS en Canada

Grace heeft wederom boekingen aan de andere kant van de oceaan: de zangeres treedt op in Canada en Amerika. Op 21 oktober staat ze in Toronto, twee dagen later verzorgt ze een optreden op een gala in Washington. ,,Het filmpje wordt nog steeds veel gedeeld'', refereert de zangeres aan haar optreden tijdens de Ladies Of Soul waar ze het nummer Run To You van Whitney Houston zong. Dat ging de wereld over, zeker toen de Amerikaanse superster Nicki Minaj de klassieker deelde met haar 21 miljoen volgers op social media.

Glennis Grace wil Amerika veroveren, formeerde een team en trad al op in de Vitello's Supper Club in Los Angeles. Ze wil nu doorpakken, de grens over en nam in Atlanta nieuwe muziek op. ,,We gingen voor een EP met vijf nummers, maar het werden er tien'', aldus Grace. Begin 2018 ligt het album in de winkels.

Het wordt druk, want eerst is ze nog te zien in The Christmas Show eind december. ,,Hier in Nederland heb ik ook gewoon een carrière, hoor'', benadrukt ze. Ze weet nog niet hoe ze kerst viert. Sowieso samen met Anthony, haar zoon die ze deelt met haar ex. ,,Het scheelt natuurlijk wel of je een gezin hebt. Kijk, ik wil niet zielig overkomen. Ben alweer een paar jaar alleen, maar ik mis een maatje om me heen met wie je dingen deelt.''